Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в поместье первого президента США

Первая леди запустила в поместье украиноязычный аудиогид, 31-й в рамках ее проекта.

"Я рада, что границы проекта культурной дипломатии Украины расширяются, международная сеть аудиогидов становится все больше, и наконец мы представлены и в США. Впервые это происходит на другом континенте и в знаковой институции – поместье Маунт-Вернон", – сказала первая леди.

Зеленская отметила, что посольство Украины расположено в доме Фореста-Марбери, где в 1791 году Вашингтон подписал соглашение о передаче правительству земель для основания столицы США.

Территория усадьбы Маунт-Вернон состоит из исторических зданий, плантаций и садов. Одним из основных зданий является музей, в нем выставлены оружие, одежда и предметы быта первого президента США. На территории расположена Национальная библиотека имени Фреда В. Смита, которая занимается исследованием жизни Джорджа Вашингтона. Имение принадлежит Союзу женщин США.

Фото: president.gov.ua