Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в поместье первого президента США

Первая леди запустила в поместье украиноязычный аудиогид, 31-й в рамках ее проекта.
"Я рада, что границы проекта культурной дипломатии Украины расширяются, международная сеть аудиогидов становится все больше, и наконец мы представлены и в США. Впервые это происходит на другом континенте и в знаковой институции – поместье Маунт-Вернон", – сказала первая леди.
Зеленская отметила, что посольство Украины расположено в доме Фореста-Марбери, где в 1791 году Вашингтон подписал соглашение о передаче правительству земель для основания столицы США.
Территория усадьбы Маунт-Вернон состоит из исторических зданий, плантаций и садов. Одним из основных зданий является музей, в нем выставлены оружие, одежда и предметы быта первого президента США. На территории расположена Национальная библиотека имени Фреда В. Смита, которая занимается исследованием жизни Джорджа Вашингтона. Имение принадлежит Союзу женщин США.
Сеть украиноязычных аудиогидов – часть проекта культурной дипломатии, который реализует первая леди Украины, подчеркнули в Офисе президента. Главной целью проекта является распространение украинского языка и усиление имиджа страны в мире. Украиноязычные аудиогиды работают в частности в Тауэре, Версале, галерее Альбертина и других музеях.
Зеленский с супругой в ночь на 31 августа прибыли в Вашингтон. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.
В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги, состоится открытие Украинского дома.