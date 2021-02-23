Зеленский должен понимать свою историческую миссию – Яценюк

Последние решения президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он начал воспринимать РФ и пророссийские силы как угрозу для страны и для него лично, считает экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что ему не позволят нарушить присягу, данную украинскому народу во время инаугурации. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 23 февраля.

"Зеленский в парламенте присягал на верность украинскому народу. Не российскому. Он знает, что ему не дадут возможности нарушить эту присягу, с одной стороны, а с другой – он также должен понимать и свою историческую миссию. Возможно, у него нет больших знаний в сфере государственного управления, объективно, но как человек он имеет свои убеждения, эмоции, чувства, ум, сознание. Каждый человек это должен чувствовать, а он стал президентом", – сказал экс-премьер.

Он считает, что последние решения главы государства "позволяют сказать, что сегодня Зеленский наверняка понимает: Россия и пророссийские силы представляют угрозу и для Украины, и для него лично".

"Если бы он этого не понимал, то каналы [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука не были бы закрыты и санкции против Медведчука не были бы применены", – объяснил Яценюк.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До избрания главой государства Зеленский работал актером и шоуменом.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в феврале 2021 года, свидетельствует, что за Зеленского проголосовало бы 22,7% украинцев, за Порошенко – 18,3%.