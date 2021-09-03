Зеленский: "Дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут

Ему задали вопрос, не боится ли он, "убив дракона, стать драконом". На это Зеленский сказал, что появления такого "дракона" украинское общество не допустит.

"Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых [в России] ситуация сложнее, но это – внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы чего ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут".

Зеленский отметил фильм "Убить дракона" режиссера Марка Захарова. Он подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика РФ отличается от украинской и направлена на то, "чтобы что-то забрать, а не дать".

"Мы читали сигналы Российской Федерации – якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", – подчеркнул президент.