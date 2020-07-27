Зеленский: Каждый несет ответственность за эпидемическое состояние, в котором будет пребывать Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность тем гражданам, которые понимают свою ответственность за ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Зеленский: Мы все стремимся вернуться к обычному ритму жизни Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 27 июля в ходе посвященного коронавирусу совещания, что ответственность за эпидемическую ситуацию в стране несет каждый гражданин. Его процитировал сайт главы государства.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет пребывать страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся вернуться к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, лишь преодолев коронавирусную инфекцию", – сказал Зеленский.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, который присутствовал на совещании с президентом, показатель заболеваемости COVID-19 среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 27 июля общее количество инфицированных коронавирусом составляет 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели. Максимальное количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (7690), Львовской (8952) и Ровенской (5701) областях.