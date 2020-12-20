Зеленский: Коломойский не является президентом

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о приверженности европейскому вектору в своей внешней политике. При этом он сказал, что бизнесмен Игорь Коломойский не может делать заявления от имени Украины и ее президента.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не является президентом Украины и не может высказываться от имени страны. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, которое было записано 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

"Я считаю, что государство четко позиционирует свою политику. Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от Украины, от имени президента Украины, от правительства Украины он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов", – заявил Зеленский.

Стратегическими партнерами Украины он назвал Евросоюз, НАТО и США.

"Это наши важные партнеры, которые поддерживают нас и в санкционной политике против российской агрессии в Донбассе. Что касается меня лично, то моя позиция понятна и прямая: мы, конечно же, хотим быть независимой, сильной страной. Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнер. Мы стали партнером с расширенными возможностями НАТО. Это действия, не слова. И большие действия, поэтому они ведут к результату. И заявления кого-либо не могут влиять на мнение общества по геополитическому направлению Украины", – пояснил президент Украины.

На вопрос, как он может показать, что Коломойский не повлияет на реформу банковской сферы, Зеленский напомнил о принятии "очень сложного закона", который не позволяет влиять на банковский сектор извне.

"Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая господина Коломойского, сегодня не может влиять", – подчеркнул он.