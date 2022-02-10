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Зеленский может стать нерукопожатным в Европе – основатель Брюссельского пресс-клуба

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Президент является гарантом Конституции, напомнил Зеленскому брюссельский журналист
Президент является гарантом Конституции, напомнил Зеленскому брюссельский журналист
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может лишится поддержки в Европе, если не прекратит давление на свободу слова в стране. Об этом в комментарии изданию New Europe заявил основатель Брюссельского пресс-клуба Колин Стивенс.

По его мнению, борьба против оппозиции и СМИ может сделать Зеленского нерукопожатным, поскольку он является гарантом Конституции. Внимание брюссельского издания привлекла ситуация вокруг телеканала "Наш".

"Для нас принцип свободы слова имеет решающее значение. Практика внесудебного закрытия СМИ неприемлема в Европе. Если какой-либо информационный ресурс нарушает закон, это необходимо доказать в суде. так как должны быть юридические процедуры. В противном случае получается, что любое СМИ с позицией, с которой правительство не согласно, может быть закрыто. Такая ситуация может сделать Зеленского нерукопожатным, поскольку он является гарантом Конституции. А право на свободу слова – одно из важнейших прав в любой европейской конституции", – заявил Стивенс.

Контекст:

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании, которое состоялось 10 февраля, рассмотрел результаты внеплановых проверок телеканала "Наш" и "Макси-ТВ". Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш" на 124,7 тыс. грн.

Проверки регулятор проводил в связи с жалобой общественной организации "Детектор медиа" на высказывания в эфире этих каналов лидера партии "Наши", владельца телеканала Евгения Мураева. Темой передачи "Важное", которая вышла в эфир 1-го и 2 сентября 2021 года, стал визит президента Украины в США.

Под офисом телеканала на прошлой неделе митинговали активисты во главе с Сергеем Стерненко и Евгением Карасем, об этих акциях писал "Детектор медиа" и "Тиждень". Активисты требовали закрыть "Наш"

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года.

Теги: СМИ, Евгений Мураев, Брюссель, Нацсовет, свобода слова, Владимир Зеленский, журналисты, телеканал Наш
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