Зеленский может стать нерукопожатным в Европе – основатель Брюссельского пресс-клуба

По его мнению, борьба против оппозиции и СМИ может сделать Зеленского нерукопожатным, поскольку он является гарантом Конституции. Внимание брюссельского издания привлекла ситуация вокруг телеканала "Наш".
"Для нас принцип свободы слова имеет решающее значение. Практика внесудебного закрытия СМИ неприемлема в Европе. Если какой-либо информационный ресурс нарушает закон, это необходимо доказать в суде. так как должны быть юридические процедуры. В противном случае получается, что любое СМИ с позицией, с которой правительство не согласно, может быть закрыто. Такая ситуация может сделать Зеленского нерукопожатным, поскольку он является гарантом Конституции. А право на свободу слова – одно из важнейших прав в любой европейской конституции", – заявил Стивенс.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании, которое состоялось 10 февраля, рассмотрел результаты внеплановых проверок телеканала "Наш" и "Макси-ТВ". Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш" на 124,7 тыс. грн.
Проверки регулятор проводил в связи с жалобой общественной организации "Детектор медиа" на высказывания в эфире этих каналов лидера партии "Наши", владельца телеканала Евгения Мураева. Темой передачи "Важное", которая вышла в эфир 1-го и 2 сентября 2021 года, стал визит президента Украины в США.
Под офисом телеканала на прошлой неделе митинговали активисты во главе с Сергеем Стерненко и Евгением Карасем, об этих акциях писал "Детектор медиа" и "Тиждень". Активисты требовали закрыть "Наш"
Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года.