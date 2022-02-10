Зеленский может стать нерукопожатным в Европе – основатель Брюссельского пресс-клуба

По его мнению, борьба против оппозиции и СМИ может сделать Зеленского нерукопожатным, поскольку он является гарантом Конституции. Внимание брюссельского издания привлекла ситуация вокруг телеканала "Наш".

"Для нас принцип свободы слова имеет решающее значение. Практика внесудебного закрытия СМИ неприемлема в Европе. Если какой-либо информационный ресурс нарушает закон, это необходимо доказать в суде. так как должны быть юридические процедуры. В противном случае получается, что любое СМИ с позицией, с которой правительство не согласно, может быть закрыто. Такая ситуация может сделать Зеленского нерукопожатным, поскольку он является гарантом Конституции. А право на свободу слова – одно из важнейших прав в любой европейской конституции", – заявил Стивенс.