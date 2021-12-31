Зеленский объявил шейху Катара о готовности Украины обеспечить продовольственную безопасность эмирата

Зеленский говорил об активизации двухсторонних отношений Фото: president.gov.ua

"Зеленский акцентировал, что Государство Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе Залива, и отметил готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки высококачественной аграрной продукции", – говорится в сообщении.

Президент Украины также "отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли".

Зеленский подчеркнул, что отношения между Украиной и Катаром "существенно активизировались", а экспорт украинских товаров в эмират увеличился на 75%.

Также стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, туристического, гостиничного и агропромышленного комплексов.