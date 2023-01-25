Зеленский поблагодарил Францию за готовность усилить ПВО Украины, Финляндию – за новый пакет военной помощи

Зеленский: Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Провел сегодня продолжительные переговоры с президентом Франции Макроном. Много тем. Благодарю господина президента за готовность усилить украинскую противовоздушную оборону, расширить наше бронетанковое сотрудничество. Именно этот бронетанковый элемент становится все более весомым для ситуации на фронте. Так же, как и артиллерийский", – сказал Зеленский.

Украинский президент поблагодарил французского "за очень нужные решения для усиления украинской артиллерии" и за "лидерство в рамках антивоенной коалиции".

"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Макроном, и в разговоре с господином президентом Финляндии. [...] Есть новый пакет поддержки от Финляндии, в том числе оборонной. Есть готовность ужесточать санкции против России и присоединиться к нашим дипломатическим инициативам. Есть видение того, как мы можем с пользой для наших стран использовать этот год для сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических институтов", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что благодаря отношениям с Францией и Финляндией удалось "существенно усилить украинскую защиту".

"Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились. Очень подробно обсудил сегодня пункты нашей формулы мира – что может быть сделано вместе с Францией, что может быть сделано вместе с Финляндией. Очень важно, чтобы европейское лидерство в этих дипломатических усилиях было ощутимым", – объяснил Зеленский.

По его словам, в разговоре с Макроном он "был рад услышать его лидерские инициативы".

Президент Украины также поблагодарил Финляндию "за видение роли этого государства в обеспечении общей безопасности согласно формуле мира".

Война России против Украины. Главное (обновляется)