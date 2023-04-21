Зеленский подписал закон о гражданстве Украины. Нужно будет сдать экзамен по украинскому языку, истории и Конституции

Речь идет о проекте закона №7606 о внесении изменений в законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины.
Для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
21 апреля Зеленский подписал закон.
Законопроект об условиях приобретения гражданства Украины подало в Раду правительство в конце июля 2022 года.
ВР приняла законопроект №7606 в первом чтении 18 октября 2022 года. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины.
Верховная Рада Украины утвердила законопроект в целом 21 марта 2023 года. "За" проголосовал 281 депутат.