Зеленский подписал закон о гражданстве Украины. Нужно будет сдать экзамен по украинскому языку, истории и Конституции

Речь идет о проекте закона №7606 о внесении изменений в законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины.

Для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

21 апреля Зеленский подписал закон.