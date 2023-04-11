Большинство жалоб на нарушение закона об украинском языке в сфере обслуживания в 2023 году касались интернета – омбудсмен

Большинство из этих жалоб (327 обращений, или 37% от общего количества) касаются обслуживания в интернете.

Также в 2023 году омбудсмен завершил 14 государственных контролей за применением государственного языка в сфере обслуживания потребителей, по результатам которых установлено семь нарушений. После мер реагирования более 500 интернет-представительств субъектов хозяйствования сделали соответствующими нормам закона.

В офисе омбудсмена напомнили, что согласно ст. 30 закона, языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физические лица – предприниматели, другие субъекты хозяйствования должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах (услугах), в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги, на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться на других языках.

Ст. 27 этого закона предусматривает, что интернет-представительства (в том числе веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях) субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и зарегистрированных в Украине, выполняются на государственном языке, а мобильные приложения должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.

Наряду с версией интернет-представительств, выполненных на государственном языке, могут существовать версии на других языках, однако они не могут иметь больше информации по объему или содержанию, чем украиноязычная версия.

Версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию для пользователей в Украине. Это касается в том числе иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в Украине дочерние предприятия, филиалы, представительства.

Мобильные приложения субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине, должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.