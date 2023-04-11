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Большинство жалоб на нарушение закона об украинском языке в сфере обслуживания в 2023 году касались интернета – омбудсмен

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327 обращений в офис языкового омбудсмена касались обслуживания в интернете
327 обращений в офис языкового омбудсмена касались обслуживания в интернете
Фото: depositphotos.com

В течение I квартала 2023 года в офис языкового омбудсмена поступило 497 жалоб о нарушении закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в сфере обслуживания потребителей, что составляет 56% от всех обращений. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе языкового омбудсмена.

Большинство из этих жалоб (327 обращений, или 37% от общего количества) касаются обслуживания в интернете.

Также в 2023 году омбудсмен завершил 14 государственных контролей за применением государственного языка в сфере обслуживания потребителей, по результатам которых установлено семь нарушений. После мер реагирования более 500 интернет-представительств субъектов хозяйствования сделали соответствующими нормам закона.

В офисе омбудсмена напомнили, что согласно ст. 30 закона, языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физические лица – предприниматели, другие субъекты хозяйствования должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах (услугах), в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги, на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться на других языках.

Ст. 27 этого закона предусматривает, что интернет-представительства (в том числе веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях) субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и зарегистрированных в Украине, выполняются на государственном языке, а мобильные приложения должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.

Наряду с версией интернет-представительств, выполненных на государственном языке, могут существовать версии на других языках, однако они не могут иметь больше информации по объему или содержанию, чем украиноязычная версия.

Версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию для пользователей в Украине. Это касается в том числе иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в Украине дочерние предприятия, филиалы, представительства.

Мобильные приложения субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине, должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.

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Контекст:

Согласно Конституции Украины, единственным государственным языком в стране является украинский, но государство гарантирует свободное использование русского и других языков национальных меньшинств.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: интернет, Украина, языковой закон, украинский язык, закон, омбудсмен, жалоба, нарушение
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