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В Украине 16 издателей подозревают в несоблюдении языкового законодательства. Их проверит омбудсмен

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16 издательств подозревают в нарушении языкового законодательства
16 издательств подозревают в нарушении языкового законодательства
Фото: depositphotos.com

По данным Книжной палаты, 16 украинских издательств в 2022 году издали на украинском языке менее половины своих произведений. Теперь издательства проверит языковой омбудсмен, говорится на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

"Это может свидетельствовать о нарушении требований ч. 1 ст. 26 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – говорится в сообщении языкового омбудсмена.

В соответствии со ст. 26 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 июля 2021 года:

  • издатель, внесенный в Госреестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции, обязан издавать на госязыке не менее 50% всех изданных им в течение соответствующего календарного года наименований книжных изданий. Это требование не распространяется на продукцию, изданную на крымскотатарском языке, других языках коренных народов или национальных меньшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов;
  • доля книжных изданий на госязыке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом магазине или другом заведении, осуществляющем книгораспространение, должна составлять не менее 50%.
Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступали в силу поэтапно.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, свидетельствуют результаты соцопроса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, украинский язык, законодательство, украинцы, омбудсмен, госреестр, нарушение, язык
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