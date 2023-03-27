В Украине 16 издателей подозревают в несоблюдении языкового законодательства. Их проверит омбудсмен

"Это может свидетельствовать о нарушении требований ч. 1 ст. 26 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – говорится в сообщении языкового омбудсмена.
В соответствии со ст. 26 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 июля 2021 года:
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступали в силу поэтапно.
Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.
78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, свидетельствуют результаты соцопроса.