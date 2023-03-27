В Украине 16 издателей подозревают в несоблюдении языкового законодательства. Их проверит омбудсмен

"Это может свидетельствовать о нарушении требований ч. 1 ст. 26 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – говорится в сообщении языкового омбудсмена.

В соответствии со ст. 26 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 июля 2021 года:

издатель, внесенный в Госреестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции, обязан издавать на госязыке не менее 50% всех изданных им в течение соответствующего календарного года наименований книжных изданий. Это требование не распространяется на продукцию, изданную на крымскотатарском языке, других языках коренных народов или национальных меньшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов;

доля книжных изданий на госязыке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом магазине или другом заведении, осуществляющем книгораспространение, должна составлять не менее 50%.