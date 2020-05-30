Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

Закон Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей, который подписал президент Владимир Зеленский, предусматривает тюремный срок до пяти лет.

Зеленский подписал закон через 11 дней после его передачи из Рады
Зеленский подписал закон через 11 дней после его передачи из Рады
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Об этом 29 мая проинформировал сайт главы государства.

Верховная Рада закон №485-IX приняла 13 мая. На подпись президента документ был направлен 18 мая с подписью спикера парламента.

"Принятие этого закона будет способствовать безопасности государства, стабильному функционированию и обеспечению телекоммуникационными услугами органов государственной власти, защите собственности операторов, провайдеров телекоммуникаций, реализации программы "Государство в смартфоне" и других государственных программ по цифровизации услуг. Принятие документа также будет способствовать эффективности проведения расследований и раскрытию преступлений правоохранительными органами", – говорится в сообщении Офиса президента.

Закон усиливает уголовную и административную ответственность за повреждение телекоммуникационной сети.

Кодексом об админправонарушениях в нынешней редакции за нарушение правил охраны линий и сооружений связи предусмотрены штрафы в размере 10–20 необлагаемых налогом минимумов доходов для физических лиц (170–340 грн) и 50–200 минимумов для чиновников (850–3400 грн). В подписанном законе размер штрафа для физлиц увеличен в 10 раз (1700–3400), для чиновников – в два и больше раз (5100–6800 грн).

Уголовная ответственность для нарушителей закона о телекоммуникационных сетях предусмотрена в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в Офисе президента.

Теги: Верховная Рада, штраф, Владимир Зеленский, закон, чиновники, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS