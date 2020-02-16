Зеленский: У нас в армии 200 тысяч человек. Мы готовы ко всему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет мира на условиях сильной армии.

Зеленский подчеркнул, что Украина говорит не только о войне Фото: ЕРА

Украинская армия – одна из сильнейших в Европе, заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вело "Громадське".

"Поверьте, у нас очень сильная армия – я хочу поблагодарить нашим военным – одна из самых сильных в Европе, 200 тыс. [человек] армия. Мы готовы ко всему. Но мы хотим мира – на наших условиях, на условиях сильной армии", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина говорит не только о войне, но и об инвестициях, о добыче газа и других сферах деятельности.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.