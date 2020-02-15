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Зеленский: Сильный лидер не тот, кто отправляет солдат на смерть, а тот, кто готов беречь жизнь каждого человека

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что человечеству необходимы лидеры, которые готовы бороться за гармонию с окружающей средой.

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Зеленский выступил в Мюнхене на конференции по безопасности
Зеленский выступил в Мюнхене на конференции по безопасности
Фото: president.gov.ua

Сильным лидером является тот, кто дорожит жизнью каждого человека, заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму его выступления опубликовал сайт главы государства.

"Сегодня у человечества есть запрос на новых сильных лидеров. Но я убежден, что в их понимании сильный лидер – не тот, кто с легкостью отправляет тысячи солдат на верную смерть, а тот, кто готов бороться и беречь жизнь каждого человека, создавать каждому комфортные условия для развития талантов и жизни в гармонии с окружающей средой", – сказал Зеленский.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.

Теги: Мюнхен, Владимир Зеленский, конференция, Мюнхенская конференция по безопасности
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