Зеленский: Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что у "людей на улицах" есть запрос на новых сильных лидеров.

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский назвал себя человеком, который говорит то же, что и другие люди. Стенограмму его выступления опубликовал сайт главы государства.

"Сегодня у человечества есть запрос на новых сильных лидеров. ...Возможно, чтобы это поняли опытные мировые политики и дипломаты, это должен сказать я, человек, который никогда раньше не был политиком, не является мастером туманных дипломатических формулировок или протокольных заявлений без конкретики. Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах", – сказал президент.

По его словам, голос "людей на улицах во всех уголках нашей планеты" должен быть услышан мировыми лидерами.

"Потому что запрос на обновление мировой архитектуры – это не только желание влиятельных государств и правительств. Этого требуют миллиарды людей", – отметил Зеленский.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.