Зеленский о Помпео: Он гордится новым уровнем наших отношений

Президента Украины Владимира Зеленского попросили прокомментировать якобы слова госсекретаря США Майка Помпео о том, думают ли американцы об украинцах. Зеленский заявил, что у него был бы ответ, если бы подобное сказал представитель Украины.

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственный секретарь США Майк Помпео гордится отношениями Вашингтона и Киева. Трансляцию общения вело "Громадське".

Об этом глава Украинского государства сказал, отвечая на вопрос ведущей о ситуации, о которой рассказала 24 января журналистка американского National Public Radio Мэри Луиз Келли. По ее словам, после интервью Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был "не в восторге" от вопросов про Украину. Политик якобы многократно использовал ругательства. По словам ведущей, Помпео спросил у нее: "Вы думаете, американцев волнует Украина?"

"Комментировать то, что сказал госсекретарь, потому что это госсекретарь другой страны, Соединенных Штатов... Если бы это сказал наш госсекретарь или человек, который имеет такие же полномочия, у меня был бы ответ на это. Ему лично", – заявил Зеленский.

По его словам, он неоднократно общался с Помпео.

"Я знаю, я чувствую, что он действительно – мы встречались много раз – гордится новым уровнем наших отношений. Я не знаю, при каких условиях был тот ответ, но я уверен, что он думает об Украине", – объяснил президент Украины.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.