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Зеленский о Помпео: Он гордится новым уровнем наших отношений

Президента Украины Владимира Зеленского попросили прокомментировать якобы слова госсекретаря США Майка Помпео о том, думают ли американцы об украинцах. Зеленский заявил, что у него был бы ответ, если бы подобное сказал представитель Украины.

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Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Фото: president.gov.ua

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственный секретарь США Майк Помпео гордится отношениями Вашингтона и Киева. Трансляцию общения вело "Громадське".

Об этом глава Украинского государства сказал, отвечая на вопрос ведущей о ситуации, о которой рассказала 24 января журналистка американского National Public Radio Мэри Луиз Келли. По ее словам, после интервью Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был "не в восторге" от вопросов про Украину. Политик якобы многократно использовал ругательства. По словам ведущей, Помпео спросил у нее: "Вы думаете, американцев волнует Украина?"

"Комментировать то, что сказал госсекретарь, потому что это госсекретарь другой страны, Соединенных Штатов... Если бы это сказал наш госсекретарь или человек, который имеет такие же полномочия, у меня был бы ответ на это. Ему лично", – заявил Зеленский.

По его словам, он неоднократно общался с Помпео.

"Я знаю, я чувствую, что он действительно – мы встречались много раз – гордится новым уровнем наших отношений. Я не знаю, при каких условиях был тот ответ, но я уверен, что он думает об Украине", – объяснил президент Украины.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.

Теги: США, Украина, Владимир Зеленский, государственный секретарь, Майк Помпео, Мюнхенская конференция по безопасности
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