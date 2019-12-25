Зеленский запретил импорт электроэнергии из РФ, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Главное за день

В МВД заявили, что закрыли все игорные заведения
Председатель общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко сообщил, что в Украине больше не осталось работающих игорных заведений.
По его словам, правоохранители закрыли 5,3 тыс. таких заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.
Запрет импорта электроэнергии из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в закон "О рынке электрической энергии", которые предусматривают в том числе запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.
Иск Кузьменко к МВД Украины
Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета медик и волонтер Юлия Кузьменко подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьим лицом в иске указан глава МВД Арсен Аваков.
В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации Кузьменко требует от МВД Украины опровержения озвученной главой ведомства Арсеном Аваковым информации о ее отказе давать показания.
Микитасю продлили меру пресечения
Согласно решению Высшего антикоррупционного суда, бывший народный депутат Максим Микитась обязан до 14 февраля 2020 года носить электронный браслет и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован.
Уголовное производство из-за проезда российского поезда по мосту в оккупированный Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины. Речь идет о прибытии состава из Санкт-Петербурга в оккупированный Симферополь утром 25 декабря.
Христиане западного обряда празднуют Рождество
Сегодня в полдень папа римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру"), в котором вспомнил об Украине.
"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.