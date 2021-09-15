Желание достигнуть результата должно быть у двух сторон – Разумков о возможной встрече Путина и Зеленского

Журналисты спросили у Разумкова, является ли целесообразным саммит глав двух государств и чего от него можно ожидать.

"Во-первых, любая встреча целесообразна, если она приведет к конкретным результатам. А во-вторых – желание достигнуть этих результатов должно быть у двух сторон. Я не участвую в подготовке этого процесса, но что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем такая встреча не произойдет", – сказал Разумков.