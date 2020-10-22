Жене и брату нардепа Лабазюка следует заявить о сложении мандатов в случае избрания в Хмельницкий облсовет – политолог

Желание нардепа трех созывов Сергея Лабазюка монополизировать и взять под полный контроль хмельницкую ячейку партии "За майбутнє" вылилось в скандал, заявил заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Кирилл Молчанов: Кроме себя, он засунул в список в облсовет жену и старшего брата. И, как уже становится очевидным, серьезно ошибся Фото: Kirill Molchanov / Facebook

Чтобы избежать дальнейших электоральных потерь в Хмельницкой области центральному руководству партии "За майбутнє" следует обязать жену и брата нардепа Сергея Лабазюка, возглавляющего областную организацию этой политсилы, публично объявить о сложении мандатов депутатов в случае избрания в облсовет. Об этом политолог, заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что желание нардепа трех созывов Сергея Лабазюка монополизировать и взять под полный контроль хмельницкую ячейку партии "За майбутнє" вылилось в скандал.

"Кроме себя, он засунул в список в облсовет жену и старшего брата. И, как уже становится очевидным, серьезно ошибся", – пишет эксперт.

Из партии со скандалом ушли несколько авторитетных людей, которые добавляли "За майбутнє", как техническому проекту, "заточенному" под богатых, но не слишком популярных представителей местных элит, крайне нужный рейтинг и вес, пишет Молчанов. В результате скандалы с формированием избирательных списков могут ухудшить показатели "За будущее" в Хмельницкой области, убежден он.

Учитывая все это, считает политолог, центральному руководству партии следовало бы прибегнуть к принятию оперативных решений, не исключено, что кадровых, которые уменьшат угрозу дальнейшей потери поддержки в регионе.

"Возможно даже следует публично заявить о том, что жена и брат Сергея Лабазюка сложат свои мандаты, в случае если изберутся депутатами", – подчеркивает Кирилл Молчанов.

Политолог указывает, что накануне дня голосования СМИ напомнили про "дело помощников" – сепаратистский скандал с участием помощников народных депутатов, в котором также фигурировал нардеп Лабазюк.

На одной из пресс-конференций Лабазюк озвучивал пророссийский тезис о необходимости выборности губернаторов и глав районных администраций, добавил он.

"В силу особенностей в Хмельницкой области это вряд ли оценят", – считает Молчанов.

Издание "Depo.Хмельницкий" писало, что результатом попыток Лабазюка монополизировать Хмельницкую областную организацию "За майбутнє" стало публичное решение известного в области агрария Алима Мищука прекратить контакты с партией. Также решение выйти из списка "За майбутнє" в последний момент принял председатель Хмельницкого облсовета Михаил Загородний.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.