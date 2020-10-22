ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Жене и брату нардепа Лабазюка следует заявить о сложении мандатов в случае избрания в Хмельницкий облсовет – политолог

Желание нардепа трех созывов Сергея Лабазюка монополизировать и взять под полный контроль хмельницкую ячейку партии "За майбутнє" вылилось в скандал, заявил заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кирилл Молчанов: Кроме себя, он засунул в список в облсовет жену и старшего брата. И, как уже становится очевидным, серьезно ошибся
Кирилл Молчанов: Кроме себя, он засунул в список в облсовет жену и старшего брата. И, как уже становится очевидным, серьезно ошибся
Фото: Kirill Molchanov / Facebook

Чтобы избежать дальнейших электоральных потерь в Хмельницкой области центральному руководству партии "За майбутнє" следует обязать жену и брата нардепа Сергея Лабазюка, возглавляющего областную организацию этой политсилы, публично объявить о сложении мандатов депутатов в случае избрания в облсовет. Об этом политолог, заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что желание нардепа трех созывов Сергея Лабазюка монополизировать и взять под полный контроль хмельницкую ячейку партии "За майбутнє" вылилось в скандал.

"Кроме себя, он засунул в список в облсовет жену и старшего брата. И, как уже становится очевидным, серьезно ошибся", – пишет эксперт.

Из партии со скандалом ушли несколько авторитетных людей, которые добавляли "За майбутнє", как техническому проекту, "заточенному" под богатых, но не слишком популярных представителей местных элит, крайне нужный рейтинг и вес, пишет Молчанов. В результате скандалы с формированием избирательных списков могут ухудшить показатели "За будущее" в Хмельницкой области, убежден он.

Учитывая все это, считает политолог, центральному руководству партии следовало бы прибегнуть к принятию оперативных решений, не исключено, что кадровых, которые уменьшат угрозу дальнейшей потери поддержки в регионе.

"Возможно даже следует публично заявить о том, что жена и брат Сергея Лабазюка сложат свои мандаты, в случае если изберутся депутатами", – подчеркивает Кирилл Молчанов.

Политолог указывает, что накануне дня голосования СМИ напомнили про "дело помощников" – сепаратистский скандал с участием помощников народных депутатов, в котором также фигурировал нардеп Лабазюк.

На одной из пресс-конференций Лабазюк озвучивал пророссийский тезис о необходимости выборности губернаторов и глав районных администраций, добавил он.

"В силу особенностей в Хмельницкой области это вряд ли оценят", – считает Молчанов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3037744393119303&id=100006513155033

Издание "Depo.Хмельницкий" писало, что результатом попыток Лабазюка монополизировать Хмельницкую областную организацию "За майбутнє" стало публичное решение известного в области агрария Алима Мищука прекратить контакты с партией. Также решение выйти из списка "За майбутнє" в последний момент принял председатель Хмельницкого облсовета Михаил Загородний.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Хмельницкая область, местные выборы, Сергей Лабазюк, Кирилл Молчанов, За майбутнє
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Шац переболел COVID-19
Шац переболел COVID-19
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии
"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS