Журналист Лямец: Если СБУ подтвердит, что 1хbet поддерживает армию РФ, это может стоить главе банковского надзора НБУ не только должности

"Наблюдаю за скандалом вокруг главы банковского надзора НБУ. Думаю, Наталья Дегтярева не захотела уйти тихо. Руководитель важнейшего в НБУ департамента банковского надзора решила стать в позу. И вот наверняка она будет уволена. Надо быть святее папы римского, чтобы возглавлять надзор и считать себя кристально чистым лицом. Госпожа Дегтярева считала себя именно такой. Собственно, текущий скандал показал, что это было слишком смело. Этот случай типичен для Украины. Традиционный путь для чиновника – это незаметно уйти в отставку, когда твое время вышло. Да, оно несколько унизительно, но есть выразительный плюс – у чиновника есть шанс впоследствии продолжить карьеру в другом месте", – отметил журналист.

Он добавил, что в отдельных случаях возникает скандал, в результате которого чиновник становится токсичным и его приходится уволить.

"Насчет Натальи Дегтяревой мы узнали небольшой эпизод. Она закрывала глаза на работу в Украине российского букмекера 1xbet, финансирующего российскую армию. Этот факт является выстрелом на поражение, после которого редко взлетают", – заявил Лямец.

Журналист убежден, что власти не будут отстаивать чиновницу.

"Дегтярева пересекла невидимую границу, когда отказалась тихо уйти с такой должности. Ведь невозможно остаться репутационно чистым, когда ты наблюдаешь за деятельностью сотни банков. Я уверен, что история с 1xbet – это далеко не все. Может быть гораздо хуже, но пока работает старый добрый инстинкт банкиров. Они никогда не хотят выносить грязное белье на публичный обзор. Следующие громкие скандалы могут стоить ей гораздо дороже. Большой удачей для Дегтяревой будет избежать включения в реестр банкиров с испорченной репутацией, потому что этот статус означает прямой запрет на работу в банковской системе. Но могут быть и уголовные дела. Я не являюсь инсайдером, но мои собеседники намекнули, где можно искать нарушения, которые будут стоить госпоже Дегтяревой карьеры и нервов", – предположил он.

Среди возможных претензий к чиновнице он назвал нарушения банками нормативов.

"Известен факт, что после смены руководства НБУ в "Укргазбанке" была проведена проверка. По ее результатам было найдено то ли 2000, то ли 3000 нарушений. Конечно, эта проверка была связана с делом [уехавшего из Украины экс-главы НБУ] Кирилла Шевченко и в какой-то мере стояла задача найти максимум зацепок. Но даже если разделить на 10, то 200–300 является красноречивым показателем. Ведь этот показатель не столько о нарушителях-банкирах, сколько о неудовлетворительной работе надзора", – написал Лямец и отметил, что нарушения могут найти и в "Укрэксимбанке", и в "ПриватБанке".

Еще одним пунктом он считает объем проблемной задолженности банков, возникший из-за войны.

"По субъективным оценкам моих собеседников, проблемными стали около 50% всех кредитов. Немного смягчали ситуацию шаги НБУ, который в течение 2022 года позволял банкам предоставлять рассрочку и постепенно признавать проблему. Но я более чем уверен, что наблюдение закрывало глаза на настоящие титанические объемы "плохих кредитов". Если проверить эти факты, то госпожа Дегтярева наверняка получит вопрос о качестве надзора. Пункт третий – это категории типа KYC, комплаенса, финмониторинга, инсайдерского кредитования, валютного контроля, корпоративного управления и так далее", – отметил автор.

При этом он считает, что все это очень субъективные категории и что назвать законным решением, а что – нарушением, зависит от трактовок. Но есть и конкретные проблемы, которые видят и банк, и надзор.

"Это те случаи, которые невозможно избежать и за которые нужно наказать. Но можно наказать сильно, можно символически, а можно вообще не заметить. К примеру, неверно оформленный залог. Невозвращенная валютная выручка. Или инсайдерские кредиты, замаскированные под клиентские операции. Или переоформление документов "задним числом", – перечислил Лямец.

По его словам, это только общие направления, по которым могут быть предъявлены претензии к чиновнице.

"За каждым из них могут быть сотни эпизодов – таких же, как деятельность 1xbet. Так что госпожа Дегтярева решила поиграть в игру, которую не может выиграть. Даже если она является добросовестным человеком или хорошим специалистом, она на 100% имеет нарушения в деятельности. Поэтому нужно было иметь трезвую самооценку. Но что-то пошло не так, и матрица дала сбой. Посмотрим, что случится дальше. Что касается 1хbet и поддержки ею российской армии – если СБУ подтвердит эти факты, то во время военного положения действия госпожи Дегтярева будут выглядеть дерзко и могут стоить ей не только должности. Если у вас есть информация, как банковский надзор под ее руководством лоббировал российские интересы, пожалуйста, напишите в личные сообщения", – подытожил журналист.