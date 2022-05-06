"В целях безопасности". "Укрзалізниця" временно ограничила продажу билетов через партнерские сервисы

Речь идет о продаже через "ПриватБанк", через сервисы Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

"Пока электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах "Укрзалізниці". Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы. Напомним, если при покупке билета онлайн-система зависнет – деньги будут возвращены через 3–10 банковских дней, в зависимости от банка", – сообщили в пресс-службе.