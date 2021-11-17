10 задержанных и 14 обнаруженных закладок за неделю. В МВД рассказали об эффективности работы чат-бота Drug Hunters

"Ежедневно в чат-бот Drug Hunters поступают десятки сообщений от людей, которые становятся очевидцами правонарушений, связанных с распространением наркотиков. Все они тщательно проверяются патрульными", – сказано в сообщении.

Во всех случаях на место происшествия патрульные вызывали следственно-оперативную группу, а обнаруженные вещества изымали и направляли на экспертизу, сообщают в МВД.