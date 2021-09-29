64% украинцев заявили об ухудшении финансового состояния их семей в 2021 году – опрос

94,6% украинцев подчеркнули, что в этом году ощутили рост цен Фото: depositphotos.com

29,3% опрошенных сказали, что финансовое положение их семей в 2021 году не изменилось.

Еще 4% респондентов заявили об улучшении благосостояния.

В то же время 94,6% украинцев подчеркнули, что в этом году ощутили рост цен.

3,5% граждан утверждают, что роста цен на товары и услуги не почувствовали.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки – 2,4%.