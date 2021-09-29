64% украинцев заявили об ухудшении финансового состояния их семей в 2021 году – опрос

29,3% опрошенных сказали, что финансовое положение их семей в 2021 году не изменилось.
Еще 4% респондентов заявили об улучшении благосостояния.
В то же время 94,6% украинцев подчеркнули, что в этом году ощутили рост цен.
3,5% граждан утверждают, что роста цен на товары и услуги не почувствовали.
Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки – 2,4%.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.
В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн, в марте – 13 612 грн, в апреле – 13 543 грн, в мае – 13 499 грн, в июне – 14 313 грн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.
По данным Госстата, опубликованным 28 сентября, за последние 12 месяцев по сравнению с августом 2020 года реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 10,9%.