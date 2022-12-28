"Аккордбанк" и NAVI передали ВСУ 100 автомобилей

Каждая машина предварительно прошла техобслуживание и была окрашена в защитный цвет Фото: пресс-служба "Аккордбанка"

Машины предоставлены десантно-штурмовым войскам и подразделению "Кракен". С начала полномасштабного вторжения вместе украинские военные на передовой получили от "Аккордбанка" и NAVI 200 автомобилей. Каждая машина предварительно прошла техобслуживание и была окрашена в защитный цвет, отметили в пресс-службе.

"Нам хватит сил и энергии поддерживать вооруженные силы вплоть до великой победы, – отметил председатель правления "Аккордбанка" Алексей Руднев. – Мы рады, что нашли единомышленников – компанию NAVI, – с которыми можем оказывать еще больше помощи нашим ребятам на передовой. Дальше – больше".