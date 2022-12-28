"Аккордбанк" и NAVI передали ВСУ 100 автомобилей

Машины предоставлены десантно-штурмовым войскам и подразделению "Кракен". С начала полномасштабного вторжения вместе украинские военные на передовой получили от "Аккордбанка" и NAVI 200 автомобилей. Каждая машина предварительно прошла техобслуживание и была окрашена в защитный цвет, отметили в пресс-службе.
"Нам хватит сил и энергии поддерживать вооруженные силы вплоть до великой победы, – отметил председатель правления "Аккордбанка" Алексей Руднев. – Мы рады, что нашли единомышленников – компанию NAVI, – с которыми можем оказывать еще больше помощи нашим ребятам на передовой. Дальше – больше".
"Аккордбанк" также перечислил семизначную сумму благотворительной помощи на приобретение дронов-камикадзе RAM II UAV в фонд Сергея Притулы. Аналогичная сумма была перечислена банком и на создание флота морских дронов Вооруженных сил Украины, инициатива стартовала на фандрейзинговой платформе United24.
"Аккордбанк" также оснастил все свои 143 отделения альтернативными источниками питания, что позволяет продолжать работу во время отключений света и возможных блэкаутов. Кроме того, бесперебойной подачей энергии также обеспечена собственная служба инкассации банка. Связь обеспечивают системы спутниковой связи Starlink, сообщали в пресс-службе.