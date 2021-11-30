Без жилья остались люди из 30 квартир взорвавшейся многоэтажки в Николаевской области

"Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников, один человек местными органами власти временно размещен в гостинице", – говорится в сообщении.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва, вывозя строительный мусор. На месте остаются развернутыми две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста.
Взрыв в доме произошел утром 27 ноября, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. По данным ГСЧС, разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничная клетка с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на третьем этаже.
В результате взрыва погибли три человека, еще трое пострадали, из дома эвакуировали 54 жителя. Вечером 28 ноября ГСЧС завершила поисково-спасательные работы.
Полиция по факту взрыва открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).