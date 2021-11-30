Без жилья остались люди из 30 квартир взорвавшейся многоэтажки в Николаевской области

"Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников, один человек местными органами власти временно размещен в гостинице", – говорится в сообщении.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва, вывозя строительный мусор. На месте остаются развернутыми две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста.