"Бл..дь ...бана". Нардеп от "Слуги народа" матерился с трибуны Рады. Видео

Негулевский (у трибуны в центре) матерился, когда вышел говорить о погибших и пострадавших от взрыва в многоэтажке в Николаевской области Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Негулевский вышел к трибуне Рады, чтобы сделать объявление о минуте молчания в память о погибших в результате взрыва в пятиэтажке в городе Новая Одесса Николаевской области.

"Бл..дь ...бана, – сказал он, подойдя к трибуне и, вероятно, не ожидая, что микрофон включен. – Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одной из многоэтажек. Четверо погибших, последнего извлекли из-под завалов на следующий день [после происшествия]. Взрыв был настолько мощный, что пострадали два подъезда, людям предложили жить в местном общежитии. Но это только временное жилье. Хочу объявить минуту молчания по погибшим".

После минуты молчания Негулевский призвал президента не оставаться в стороне от этой проблемы и помочь людям, оставшимся без жилья.