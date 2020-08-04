Блогеры извинились перед врачами Киева за информацию о якобы актерах на фото в социальной рекламе

Медики отреагировали на сообщения блогеров Антона Ходзы и Ghostwriter, которые заявили, что на ситилайтах, где выражается благодарность врачам, изображены актеры, а не настоящие сотрудники больниц.

Блогер Антон Ходза извинился перед врачами за недостоверную информацию о том, что в киевской социальной рекламе для ситилайтов снимались не настоящие врачи, а актеры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Признаю факап. Произошел невдобняк, но с моей стороны. Прошу прощения у врачей, принявших участие в фотосессии для этой рекламы", – написал он.

На официальной странице Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Facebook опубликовали обращение к блогерам по поводу съемки социальной программы "Спасибо, что мы в одной команде! Жизнь киевлян ежедневно спасают 32 000 медиков". Они отреагировали на сообщения блогеров Ходзы и Ghostwriter, которые заявили, что на ситилайтах, где выражается благодарность врачам, изображены актеры, а не настоящие медики.

"Очень приятно признавать, что наши сотрудники – не только хорошие специалисты, а еще и очень красивые. Настолько, что их даже путают с актерами. Знакомьтесь! Самые красивые работники больницы Руденко Леонид Викторович, заведующий инфарктным отделением; Пузырь Назар Викторович, врач эндоскопист; Андриенко Ольга Миколаивна, председатель профсоюзного комитета", – говорится в посте.

К нему медики добавили фотографию врачей на ситилайтах и выразили надежду на извинения.

"Надеемся, что у Антона Ходзы и Ghostwriter хватит порядочности извиниться и написать опровержение на своих страницах в соцсетях", – заявили медики.

Ghostwriter также принес извинения в Twitter.