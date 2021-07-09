Большинство украинцев считают, что Украина должна требовать от Германии и РФ репарации за преступления нацистского и сталинского режимов – опрос

Социологи отмечают, что вопросы выплаты репараций остаются открытыми в отношениях между Украиной и Германией, Украиной и Россией Фото: depositphotos.com

"Вопросы материальной компенсации (репараций) остаются открытыми в отношениях между Украиной и Германией, Украиной и Россией. В контексте новой российской агрессии против Украины и исторической ответственности Германии за мир в Европе в XXI веке они приобретают особое значение", – отмечают социологи.

61,1% опрошенных поддерживают (34,5% полностью и 26,6% частично) идею требования репараций у Германии за преступления нацистского режима: массовые казни мирного населения, военнопленных, подпольщиков и партизан, бойцов УПА, вывоз на принудительный труд.

Против такой идеи 31,5% респондентов.

В то же время 55,3% украинцев поддерживают (36,2% полностью и 19,1% частично) выдвижение Украиной требований к России за преступления сталинского режима: депортацию украинцев и крымских татар.

35,7% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1% или 99%.