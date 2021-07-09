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Большинство украинцев считают, что Украина должна требовать от Германии и РФ репарации за преступления нацистского и сталинского режимов – опрос

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Социологи отмечают, что вопросы выплаты репараций остаются открытыми в отношениях между Украиной и Германией, Украиной и Россией
Социологи отмечают, что вопросы выплаты репараций остаются открытыми в отношениях между Украиной и Германией, Украиной и Россией
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев считают, что Украина должна требовать от Германии и РФ репарации за преступления нацистского и сталинского режимов. Об этом свидетельствуют опубликованные 9 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Вопросы материальной компенсации (репараций) остаются открытыми в отношениях между Украиной и Германией, Украиной и Россией. В контексте новой российской агрессии против Украины и исторической ответственности Германии за мир в Европе в XXI веке они приобретают особое значение", – отмечают социологи.

61,1% опрошенных поддерживают (34,5% полностью и 26,6% частично) идею требования репараций у Германии за преступления нацистского режима: массовые казни мирного населения, военнопленных, подпольщиков и партизан, бойцов УПА, вывоз на принудительный труд.

Против такой идеи 31,5% респондентов.

В то же время 55,3% украинцев поддерживают (36,2% полностью и 19,1% частично) выдвижение Украиной требований к России за преступления сталинского режима: депортацию украинцев и крымских татар.

35,7% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1% или 99%.

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

Согласно обнародованным 7 мая 2021 года результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 48% украинцев согласны с тем, что Вторая мировая война была развязана в результате сговора лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и советского диктатора Иосифа Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта Молотова – Риббентропа.

Формы репараций от Германии и ее союзников в возмещение ущерба, нанесенного ими в ходе Второй мировой войны, были определены на Ялтинской конференции 1945 года. На Потсдамской конференции в августе 1945 года репарационные претензии СССР было решено удовлетворить путем изъятия немецких активов, находящихся в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии. Претензии США, Великобритании и других стран, имеющих право на репарации, решили удовлетворить за счет активов из западных зон Германии.

Теги: Россия, Германия, Украина, СССР, нацизм, агрессия, Вторая мировая война, жертвы, нацисты, выплаты, репарации, компенсация
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