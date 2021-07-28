Брагарь: О наказании остановивших меня патрульных узнал из новостей. Жду официальный ответ Нацполиции по почте

"Сам скандал по сути завершился еще 10 июля, когда государственная экспертиза показала отсутствие наркотиков у меня в крови и административный протокол полиции был аннулирован. Тогда же полицейские узнали, что я – народный депутат. И то, не от меня, а от моего помощника. Потому что, когда я с ними разговаривал, вел себя как рядовой гражданин, не размахивал ксивой, не был на блатных номерах. Мне принципиально не то, чтобы патрульных каким-то определенным образом наказали, а чтобы у нас в Нацполиции не было коррупции, чтобы в стране работал закон", – сказал нардеп.

Он сообщил, что написал жалобы в Нацполицию и в ГБР.

"Я еще никакого официального ответа на свою жалобу из Нацполиции не получал. О том, что инспекторам вынесли выговор, узнал из новостей. Но у полиции есть две недели, чтобы уведомить меня об итогах рассмотрении жалобы по почте. Подождем. В ГБР открыли два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий. Эти дела не закрывались, насколько мне известно. Я ходил на допрос, писал ходатайство о вызове свидетеля. Его еще пока не опрашивали. Будем следить и ждать результатов расследования", – рассказал Брагарь.

Он убежден, что возврат практики вымогательства денег на дорогах стал результатом провала реформы национальной полиции.

"Можно сказать уверенно, что реформа Нацполиции провалена. Для меня произошедшее стало еще одним поводом голосовать за назначение нового министра внутренних дел. Надеюсь, реформу в короткие сроки перезапустят, учитывая предыдущий негативный опыт реформирования. К сожалению, все преобразования завершились тем, что новые сотрудники полиции так и не научились качественно работать, зато начали вымогать взятки, крышевать бизнес и другим образом дискредитировать службу. А все потому, что не было выстроена четкая система контроля в новой полиции. В итоге ситуация начала ухудшаться, старая система изменила новых полицейских", – сообщил Брагарь.