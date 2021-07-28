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Брагарь: О наказании остановивших меня патрульных узнал из новостей. Жду официальный ответ Нацполиции по почте

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Брагарь: Мне принципиально, чтобы в стране работал закон
Брагарь: Мне принципиально, чтобы в стране работал закон
Фото: Євгеній Брагар / Facebook

В государственном бюро расследований в отношении патрульных, которые остановили автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, открыто два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий. Об этом политик сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Сам скандал по сути завершился еще 10 июля, когда государственная экспертиза показала отсутствие наркотиков у меня в крови и административный протокол полиции был аннулирован. Тогда же полицейские узнали, что я – народный депутат. И то, не от меня, а от моего помощника. Потому что, когда я с ними разговаривал, вел себя как рядовой гражданин, не размахивал ксивой, не был на блатных номерах. Мне принципиально не то, чтобы патрульных каким-то определенным образом наказали, а чтобы у нас в Нацполиции не было коррупции, чтобы в стране работал закон", – сказал нардеп. 

Он сообщил, что написал жалобы в Нацполицию и в ГБР.

"Я еще никакого официального ответа на свою жалобу из Нацполиции не получал. О том, что инспекторам вынесли выговор, узнал из новостей. Но у полиции есть две недели, чтобы уведомить меня об итогах рассмотрении жалобы по почте. Подождем. В ГБР открыли два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий. Эти дела не закрывались, насколько мне известно. Я ходил на допрос, писал ходатайство о вызове свидетеля. Его еще пока не опрашивали. Будем следить и ждать результатов расследования", – рассказал Брагарь.

Он убежден, что возврат практики вымогательства денег на дорогах стал результатом провала реформы национальной полиции.

"Можно сказать уверенно, что реформа Нацполиции провалена. Для меня произошедшее стало еще одним поводом голосовать за назначение нового министра внутренних дел. Надеюсь, реформу в короткие сроки перезапустят, учитывая предыдущий негативный опыт реформирования. К сожалению, все преобразования завершились тем, что новые сотрудники полиции так и не научились качественно работать, зато начали вымогать взятки, крышевать бизнес и другим образом дискредитировать службу. А все потому, что не было выстроена четкая система контроля в новой полиции. В итоге ситуация начала ухудшаться, старая система изменила новых полицейских", – сообщил Брагарь.

Контекст:

Брагаря, который, по данным СМИ, находился за рулем не принадлежащей ему Toyota Camry, остановили в Киеве вечером 3 июля. Нардеп рассказал в Facebook, что причиной остановки была неработающая лампочка подсветки заднего номера. "Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", – сообщил политик. Он также продемонстрировал в Facebook отрицательный результат независимого теста на наркотики.

Позже в патрульной полиции уведомили о начале служебной проверки по фактам, изложенным Брагарем в соцсети.

Полицейских, остановивших нардепа, отстранили от выполнения служебных обязанностей27 июля стало известно, что патрульных привлекли к дисциплинарной ответственности "в виде выговора". В патрульной полиции подчеркнули, что наказание назначено "не за остановку и проверку водителя, которого заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры". 

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, коррупция, полиция, соцсети, взятка, скандал, вымогательство, полицейский, Нацполиция, жалоба, ГБР, Евгений Брагарь
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