Экс-чиновник "Энергоатома" получил подозрение из-за 93 млн грн убытков. СМИ пишут, что он стал одним из руководителей "Укрзалізниці"

По данным следствия, в сентябре 2020 года чиновник обеспечил победителю аукциона по продаже электроэнергии получение всего объема электроэнергии по сниженной стоимости – 1120 грн за 1 МВт-ч. При этом права других участников аукциона, а это более 30 компаний, были нарушены.

"Продажа электрической энергии объемом 1 465 000 МВт-ч указанным способом нанесла государственному предприятию убытки на общую сумму 93,76 млн грн", – говорится в сообщении.

Фигуранту инкриминируется злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В САП уточнили, что сейчас подозреваемый занимает руководящую должность в одном из филиалов "Укрзалізниці". "УНН" со ссылкой на собственную информацию пишет, что речь идет об Алексее Статнике.

16 сентября 2020 года он был назначен на должность генерального директора "Энергоатом-Трейдинг", сообщала компания. По данным YouControl, сегодня Статник возглавляет филиал "Энергосбыт" компании "Укрзалізниця".