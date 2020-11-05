Частные лаборатории провели 12 тыс. бесплатных тестов – главный санврач Украины

Частные лаборатории начали оказывать бесплатные услуги по ПЦР-тестированию на COVID-19. Больше всего таких тестов сделано в Харьковской области, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Государственные лаборатории передают пробы в частные, если не справляются с большим объемом тестов Фото: depositphotos.com

Частные лаборатории уже провели 12 тыс. бесплатных тестирований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Об этом 5 ноября во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Наибольшее количество таких тестов, по его информации, проведено в Харьковской области.

"Как работает алгоритм. При появлении симптомов [COVID-19] необходимо позвонить семейному врачу, на горячую линию Минздрава или в скорую помощь. Приезжает мобильная бригада, забирает образцы анализов и доставляет их в государственную лабораторию. Она оценивает свои возможности и в случае, если есть превышение ее мощностей, передает образцы на исследование в частные лаборатории", – объяснил Ляшко.

Тесты передают в частные лаборатории в течение 24 часов.

9 октября Кабинет Министров выделил Минздраву 100 млн грн на закупку услуг по проведению тестирований методом ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности. В Минздраве рассказывали, что государственные лаборатории будут передавать образцы частным лабораториям, когда не будут справляться с проведением большого количества тестов.

О старте программы бесплатного тестирования украинцев на коронавирусную инфекцию COVID-19 в частных лабораториях министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал 2 ноября.

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850, об этом 5 ноября сообщил Степанов. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.