Человек, который говорит по-русски в Украине, намного свободнее, чем человек, который говорит по-русски в России – американский историк Снайдер

По словам Снайдера, нынешней российской идеологией является этнонационализм – когда каждый, кто знает русский язык, является русскоязычным, а значит, русским, а следовательно подпадает под российское правление.

"Эта форма пропаганды вдохновляет на магическое мышление о языке и идентичности, а также о языке и репрессиях. То есть вас пытаются убедить, что язык и идентичность – это то же, что если вы говорите по-русски, то вы русский. Это не так. Я говорю по-английски, но я не англичанин. Также навязывается мнение, что если вы говорите на этом языке вне страны его происхождения, то вас притесняют", – отметил Снайдер.

Он добавил, что "человек, который говорит по-русски в Украине, намного свободнее, чем человек, который говорит по-русски в России".