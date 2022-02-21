Человек, который говорит по-русски в Украине, намного свободнее, чем человек, который говорит по-русски в России – американский историк Снайдер

По словам Снайдера, нынешней российской идеологией является этнонационализм – когда каждый, кто знает русский язык, является русскоязычным, а значит, русским, а следовательно подпадает под российское правление.
"Эта форма пропаганды вдохновляет на магическое мышление о языке и идентичности, а также о языке и репрессиях. То есть вас пытаются убедить, что язык и идентичность – это то же, что если вы говорите по-русски, то вы русский. Это не так. Я говорю по-английски, но я не англичанин. Также навязывается мнение, что если вы говорите на этом языке вне страны его происхождения, то вас притесняют", – отметил Снайдер.
Он добавил, что "человек, который говорит по-русски в Украине, намного свободнее, чем человек, который говорит по-русски в России".
Снайдеру – 52 года, родился в Огайо, США. Профессор Йельского университета, историк и писатель. Изучает историю Восточной Европы, в частности, историю Украины, Польши, России. Исследователь национализма, тоталитаризма и Холокоста.