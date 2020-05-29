COVID-19 в Украине. Спасатели обработали более 45 тыс. объектов и 43 тыс. км дорог

Сотрудники ГСЧС Украины проводят дезинфекцию объектов социальной сферы во взаимодействии с органами местной власти, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшие сутки спасатели провели дезинфекцию и специальную обработку 299 объектов Фото: depositphotos.com

В целях предотвращения распространения COVID-19 в Украине спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели спецобработку 45 тыс. объектов социальной сферы и 43 тыс. км тротуаров и автомобильных дорог. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что сотрудники ведомства проводят дезинфекцию во взаимодействии с органами местной власти.

За прошедшие сутки спасатели провели дезинфекцию и специальную обработку 299 объектов, 256 единиц техники и 1 км автодорог. Работы проводились в Херсонской, Днепропетровской, Ровненской, Полтавской областях и на Волыни.

В ГСЧС подчеркнули, что, помимо этого, регулярно осуществляют обработку помещений и пожарных депо, а также проводят температурный скрининг личного состава.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.