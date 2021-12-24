Дело Шеремета. Суд разрешил Антоненко снять электронный браслет

Меру пресечения в виде ночного домашнего ареста суд продлил до 24 февраля, но при этом разрешил снять с Антоненко электронный браслет.

"Суд решил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток – с 23.00 до 6.00. Срок действия меры пресечения установить два месяца – по 24 февраля 2022 года включительно", – отметила председательствующая судья Оксана Голуб.

Адвокат Антоненко Дмитрий Круговой уточнил, что суд снял с Антоненко электронное средство контроля и изменил ему место отбывания домашнего ареста, поскольку, по словам защитника, Антоненко сменил место жительства.

Помимо этого, суд продлил по 24 февраля ночной домашний арест для обвиняемой Юлии Кузьменко, а также на тот же срок продлил действие обязанностей для еще одной обвиняемой Яны Дугарь.

Рассмотрение дела суд отложил до 21 января.