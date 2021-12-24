Дело Шеремета. Суд разрешил Антоненко снять электронный браслет

Меру пресечения в виде ночного домашнего ареста суд продлил до 24 февраля, но при этом разрешил снять с Антоненко электронный браслет.
"Суд решил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток – с 23.00 до 6.00. Срок действия меры пресечения установить два месяца – по 24 февраля 2022 года включительно", – отметила председательствующая судья Оксана Голуб.
Адвокат Антоненко Дмитрий Круговой уточнил, что суд снял с Антоненко электронное средство контроля и изменил ему место отбывания домашнего ареста, поскольку, по словам защитника, Антоненко сменил место жительства.
Помимо этого, суд продлил по 24 февраля ночной домашний арест для обвиняемой Юлии Кузьменко, а также на тот же срок продлил действие обязанностей для еще одной обвиняемой Яны Дугарь.
Рассмотрение дела суд отложил до 21 января.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.
Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.
Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.