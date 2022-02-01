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Девять областей Украины могут попасть в "красную" зону на этой неделе – Киевская школа экономики

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Сейчас "красная" зона введена в двух областях
Сейчас "красная" зона введена в двух областях
Фото: EPA

Девять областей Украины могут войти в "красную" зону эпидемической опасности на этой неделе. Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики, который 1 февраля озвучила аналитик центра экономики здравоохранения КШЭ Екатерина Кузьминова. Трансляция брифинга велась на странице школы в Facebook.

"Девять регионов Украины уже соответствуют признакам "красной" зоны и могут быть переведены в нее по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – сказала она.

По словам Кузьминовой, речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях.

"Присоединиться к Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые уже находятся в "красной" зоне, эти области могут на этой неделе. Ожидаем "парад" вхождения регионов в "красный" уровень эпидемической опасности", – заявила эксперт.

https://www.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics/videos/985834269031380/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы были переведены в "желтую" зону.

В начале 2022 года эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в "красную" зону карантина перешла Ивано-Франковская область, с 27-го – Ровенская.

По состоянию на 1 февраля в Украине подтвердили почти 4,1 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 100,4 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Киевская школа экономики
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