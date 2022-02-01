Девять областей Украины могут попасть в "красную" зону на этой неделе – Киевская школа экономики

Сейчас "красная" зона введена в двух областях Фото: EPA

"Девять регионов Украины уже соответствуют признакам "красной" зоны и могут быть переведены в нее по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – сказала она.

По словам Кузьминовой, речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях.

"Присоединиться к Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые уже находятся в "красной" зоне, эти области могут на этой неделе. Ожидаем "парад" вхождения регионов в "красный" уровень эпидемической опасности", – заявила эксперт.