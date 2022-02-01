31 января в Украине выявили более 30 тыс. новых случаев COVID-19

Больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской области, сообщили в Минздраве Украины Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 4056 детей и 337 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской области – 3411 человек, 2471 – в Одесской, 2363 – в Киеве, 1977 – в Харьковской области, 1654 – в Винницкой.

Выздоровело 8835 человек, 192 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 2069 пациентов. За сутки сделали 130,66 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,1 млн человек, умерло – 100 395.

30 января в стране выявили 22 026 новых случаев коронавирусной инфекции. До этого Украина три дня подряд с 26 января обновляла рекорд заболевших в стране за сутки: 26 января это число составило 32,4 тыс., 27 января – 34,4 тыс., 28 января – 37,4 тыс. 29 января выявленная заболеваемость понизилась до 24,5 тыс.