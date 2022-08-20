Директор Liko-School Кухаревская: Много наших учащихся оказались за границей, но они хотят продолжать образование в Украине, и важно, чтобы они могли это делать

"Так случилось, что много наших учащихся оказались за границей, но они хотят продолжать образование в Украине, и важно, чтобы они могли это делать. И мы предусмотрели все возможности, чтобы ребенок мог учиться в комфортных для себя условиях", – отметила Кухаревская.

По ее информации, большинство родителей остаются на связи со школой и просят сохранить возможность изучать некоторые предметы длясвоих детей.

"Редкая семья уехала и забрала документы. Они мне все пишут, советуются, как быть дальше: если ребенок будет там учиться и продолжит украинское образование, не будет ли ему тяжело? В каждом отдельном случае, ориентируясь на ребенка, мы делаем предложение. Если будет тяжело, я предлагаю родителям взять только математику и украинский язык. Не секрет, что математика в украинских школах сильная — в Европе иные подходы к этому. А украинский язык украинцы должны знать. Находим каждый раз индивидуальный вариант", – рассказала директор школы.

Она подчеркнула, что украинские дети хорошо адаптируются к новой языковой среде.

"Родители не всегда могли оценить уровень знаний и часто спрашивали: "Почему мой ребенок не говорит на английском дома?" А теперь они увидели результат. Например, родители мне пишут, что дети пошли в международную школу. Во-первых, они сдали грамматику на самый высокий балл, а во-вторых, им не пришлось попасть в класс, где сначала изучается язык, а уже потом будет обучение. Вот одна семья в Италии, и мама написала: "Мы поняли, что мы делали в вашей школе, и видим уровень английского". Я довольна и сама теперь понимаю, насколько английский хорош в нашей школе", – сообщила Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью