Директор Liko-School Кухаревская: В Киев приехали дети с оккупированных территорий, которые побывали под обстрелами. Они все с травмой

Кухаревская: Когда к нам приходят, я вижу, что и мама с травмой, и ребенок Фото: depositphotos.com

"У нас есть медкабинет, профессиональный врач-педиатр и медсестра. Также целая кафедра психологов, потому что было 700 детей – представляете, сколько возникало разных моментов. А сейчас приехали дети с оккупированных территорий, которые побывали под обстрелами. Они все с травмой. Когда к нам приходят, я вижу, что и мама с травмой, и ребенок. Психологи будут работать с семьей. Потому что одного ребенка невозможно вернуть в нормальное состояние, если мама дома все время в страхе", – сказала Кухаревская.

Она отметила, что в ее школе ведут наблюдение за детьми, приехавшими из зон боевых действий.

"Мы сначала наблюдаем за ребенком – как он адаптируется, как реагирует, хочет ли он приходить в школу. Если видим проблемы, встречаемся с родителями, обсуждаем, расспрашиваем, как дома, и дальше работаем и с семьей, и с ребенком. Но не напрямую. Например, это могут быть арт-терапия, игровые техники, терапия в танце. Это могут быть интересные занятия: например, есть психолог, который работает с использованием Lego. Разные подходы используются", – подчеркнула Кухаревская.

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