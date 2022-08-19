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Директор Liko-School Кухаревская: В Киев приехали дети с оккупированных территорий, которые побывали под обстрелами. Они все с травмой

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Кухаревская: Когда к нам приходят, я вижу, что и мама с травмой, и ребенок
Кухаревская: Когда к нам приходят, я вижу, что и мама с травмой, и ребенок
Фото: depositphotos.com

Дети, приехавшие в Киев с оккупированных территорий, имеют психологические травмы. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила директор киевского учебного заведения Liko-School Елена Кухаревская.

"У нас есть медкабинет, профессиональный врач-педиатр и медсестра. Также целая кафедра психологов, потому что было 700 детей – представляете, сколько возникало разных моментов. А сейчас приехали дети с оккупированных территорий, которые побывали под обстрелами. Они все с травмой. Когда к нам приходят, я вижу, что и мама с травмой, и ребенок. Психологи будут работать с семьей. Потому что одного ребенка невозможно вернуть в нормальное состояние, если мама дома все время в страхе", – сказала Кухаревская.

Она отметила, что в ее школе ведут наблюдение за детьми, приехавшими из зон боевых действий.

"Мы сначала наблюдаем за ребенком – как он адаптируется, как реагирует, хочет ли он приходить в школу. Если видим проблемы, встречаемся с родителями, обсуждаем, расспрашиваем, как дома, и дальше работаем и с семьей, и с ребенком. Но не напрямую. Например, это могут быть арт-терапия, игровые техники, терапия в танце. Это могут быть интересные занятия: например, есть психолог, который работает с использованием Lego. Разные подходы используются", – подчеркнула Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью

Контекст:

В Международной организации по миграции 29 июля заявили, что 15% населения Украины стали внутренне перемещенными лицами. Численность населения в Украине на 1 января составляла 41,167 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

В Офисе президента указывали, что в случае объявления воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Киев, дети, обстрелы, травма, война России против Украины, ребенок, психолог, Елена Кухаревская
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