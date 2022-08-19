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Директор Liko-School Кухаревская: Начальная школа и онлайн несовместимы. Это возраст, когда дети должны взаимодействовать, а не видеть голову тети на экране

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Кухаревская: Старшеклассникам онлайн в каком-то смысле может пойти на пользу они смогут потом учиться в разных вузах, и сразу в нескольких
Кухаревская: Старшеклассникам онлайн в каком-то смысле может пойти на пользу – они смогут потом учиться в разных вузах, и сразу в нескольких
Фото: depositphotos.com

Онлайн-обучение не подходит для учащихся младших классов. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила директор киевского учебного заведения Liko-School Елена Кухаревская.

"Ребенок не может проводить за компьютером много времени, а потом еще что-то дополнительно учить и читать, тоже используя компьютер. Мы понимаем, что это вредно. С другой стороны, понимая, что через полгода-год дети вернутся, им нужно будет продолжать обучение, мы стараемся придерживаться установленной программы. В начальной школе есть программы "Росток" и "Нова українська школа". Мы поддерживаем их в онлайн-формате. Старшеклассникам гораздо легче. Я бы даже сказала, что онлайн им в каком-то смысле может пойти на пользу – они смогут потом учиться в разных вузах, и сразу в нескольких. У них уже есть навык обучения", – сказала Кухаревская.

Она отметила, что маленьких детей "надо научить учиться", а сделать это онлайн невозможно.

"Начальная школа и онлайн, на мой взгляд, несовместимы. Это возраст, когда дети должны играть, общаться, ссориться, мириться, взаимодействовать, а не видеть голову тети на экране. Онлайн-обучение по большому счету забирает детство. Надеемся, у нас в этом году будет два первых класса (обычно было четыре). Время для принятия решений еще есть: кто-то за границей и готов ехать в Киев, кто-то еще думает. Это тяжело для каждой семьи", – подчеркнула Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

В Офисе президента указывали, что в случае объявления воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, образование, учебный год, дети, война России против Украины, школа, Елена Кухаревская
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