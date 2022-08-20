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Директор Liko-School Кухаревская: В подвале у нас кухня, система кондиционирования, вода, туалеты. Проблем с безопасностью учеников не будет

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Кухаревская: Мы, когда строили школу, не знали, что будет такая война
Кухаревская: Мы, когда строили школу, не знали, что будет такая война
Фото из личного архива

В интервью изданию "ГОРДОН" директор киевского учебного заведения Liko-School Елена Кухаревская рассказала, как школа готовится к началу учебного года.

"У нас в подвале находится кухня, хорошая система вентиляции, кондиционирования воздуха, вода, туалеты — все, что нужно. Поэтому проблем с обеспечением безопасности учеников не будет. При воздушной тревоге мы все будем спускаться в подвальное помещение. Там для каждого класса выделен отдельный кабинет", – сообщила Кухаревская.

По ее словам, даже во время тревоги в школе есть возможность покормить детей.

"Наша кухня будет работать и обеспечивать детям трехразовое питание — они целый день в школе, поскольку у нас много кружков и спортивных секций. У нас есть специальная упаковка, поэтому мы можем накормить детей. Тем более что сама кухня находится в подвале, там же есть небольшое кафе, поэтому организовать питание детей несложно", – отметила собеседница.

Она подчеркнула, что в подвале располагаются спортивные залы, где дети смогут отдыхать или заниматься по своему желанию.

"Мы, когда строили школу, не знали, что будет такая война. Но вот так получилось, что у нас все есть и для безопасности учеников, и в то же время для их отдыха и обучения", – пояснила Кухаревская.

По ее словам, не будет необходимости забирать ребенка из школы из-за тревоги.

"Если кто-то решит приехать за ребенком, это возможно. Но забирать не обязательно – дети будут в безопасности. К тому же везде тревога. К сожалению, мы зависим от шизофреника и не знаем, когда и куда прилетит. Мы, когда строили школу, не знали, что будет такая война. Но вот так получилось, что у нас все есть и для безопасности учеников, и в то же время для их отдыха и обучения", – сказала Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, образование, война, дети, война России против Украины, школы, безопасность, школа, Елена Кухаревская
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