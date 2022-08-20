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Директор Liko-School Кухаревская: Весной, когда вокруг Киева шли бои, у нас в подвале пряталась треть жителей района, мы не слышали звуков стрельбы

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Кухаревская: Мы, когда строили школу, не знали, что будет такая война
Кухаревская: Мы, когда строили школу, не знали, что будет такая война
Фото из личного архива

Кроме обычной подготовки к учебному году, в школах готовят подвалы для защиты детей во время воздушной тревогу и думают о том, как продолжать процесс обучения в таких сложных условиях. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала директор киевского учебного заведения Liko-School Елена Кухаревская.

"Никто не мог подумать, что мы будем жить во время такой войны и нам придется, открывая школы, думать, что делать, когда звучат сирены или, не дай бог, начинается бомбежка. Сейчас тяжелое время, потому что, кроме обычной подготовки к школе (учебники и все остальное), мы готовим подвал и думаем, как сделать так, что при длительной воздушной тревоге мы с детьми могли не просто лежать и отдыхать, а продолжать процесс обучения", – отметила директор школы.

Она подчеркнула, что ее школа имеет большие подвальные помещения. 

"Лико" — новая школа в Голосеевском районе столицы. Ей всего три года. Когда мы начинали ее возводить, застройщик предложил оборудовать несколько ярусов ниже уровня земли, потому что там можно много интересного сделать. Я, конечно же, согласилась. Весной, когда вокруг Киева шли бои, у нас в подвале пряталась треть жителей района, мы не слышали звуков стрельбы", – сказала Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. По данным управления полиции Киевской области на 16 августа, в населенных пунктах региона обнаружены тела 1352 убитых мирных жителей.

Ежедневно во многих регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, звучат сигналы воздушной тревоги, сообщающие об угрозе удара противника.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Киев, образование, Киевская область, дети, школы, безопасность, воздушная тревога, школа, Елена Кухаревская
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