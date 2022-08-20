Директор Liko-School Кухаревская: Весной, когда вокруг Киева шли бои, у нас в подвале пряталась треть жителей района, мы не слышали звуков стрельбы

Кухаревская: Мы, когда строили школу, не знали, что будет такая война Фото из личного архива

"Никто не мог подумать, что мы будем жить во время такой войны и нам придется, открывая школы, думать, что делать, когда звучат сирены или, не дай бог, начинается бомбежка. Сейчас тяжелое время, потому что, кроме обычной подготовки к школе (учебники и все остальное), мы готовим подвал и думаем, как сделать так, что при длительной воздушной тревоге мы с детьми могли не просто лежать и отдыхать, а продолжать процесс обучения", – отметила директор школы.

Она подчеркнула, что ее школа имеет большие подвальные помещения.

"Лико" — новая школа в Голосеевском районе столицы. Ей всего три года. Когда мы начинали ее возводить, застройщик предложил оборудовать несколько ярусов ниже уровня земли, потому что там можно много интересного сделать. Я, конечно же, согласилась. Весной, когда вокруг Киева шли бои, у нас в подвале пряталась треть жителей района, мы не слышали звуков стрельбы", – сказала Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью