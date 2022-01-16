Для ВСУ разработали новую зимнюю обувь, опубликованы фото

По его словам, новые модели во многом отличаются от предыдущих. У ботинок укреплены носок и задняя часть, изменены подошва и стелька.
"Разрабатывали эти ботинки не просто так, "на глаз", а учитывая множественные отзывы и пожелания военнослужащих, которые сами их же и тестировали", – добавил нардеп.
В новой обуви для ВСУ:
Произведены новые ботинки в Украине, фирмой "Талан", добавил Мысягин.
В то же время некоторые комментаторы на его странице в Facebook удивились цвету представленной обуви. "Это армейские ботинки, к которым много требований, в том числе и по маскировочному цвету. Недаром же армия ходит в "пикселях" или прочих "дубках". А тут – желтые армейские ботинки... Незаметные, ага", – написал Андрей Козачек.
Пограничники и нацгвардейцы уже нынешней зимой носят улучшенную зимнюю обувь – но еще предварительную версию тех, которая поступит в Вооруженные силы Украины, отмечает портал Минобороны "АрмияInform".
По данным портала, разработка и тестирование улучшенных зимних берцев началась несколько лет назад, после сбора отзывов военнослужащих после использования ботинок в различных условиях и температурах.
Летом в Минобороны разработали новую женскую парадную обувь для женщин-военнослужащих – со шнуровкой и невысоким каблуком.
Изначально военнослужащих готовили к маршу в туфлях на каблуке высотой 7 см. От обуви на высоком каблуке отказались на фоне скандала, который освещали даже международные СМИ.