Для ВСУ разработали новую зимнюю обувь, опубликованы фото

По его словам, новые модели во многом отличаются от предыдущих. У ботинок укреплены носок и задняя часть, изменены подошва и стелька.

"Разрабатывали эти ботинки не просто так, "на глаз", а учитывая множественные отзывы и пожелания военнослужащих, которые сами их же и тестировали", – добавил нардеп.

В новой обуви для ВСУ:

изменили наружный материал обуви – их будут делать из нубука, так как он лучше "дышит", чем кожа;

уменьшили высоту ботинок (чтобы удобнее было надевать и быстрее шнуровать);

улучшили крючки, чтобы они не мешали сгибать ногу;

сделали крепче носок и заднюю часть берцев – они изготовлены из полиуретана и уберегают ногу от повреждений;

изменили подошву – она теперь прочнее и меньше скользит, а срез каблука адаптировали для комфортного перемещения на военной технике;

стелька теперь имеет слой фольги, перфорацию и анатомическую форму для максимального комфорта ношения обуви.

Произведены новые ботинки в Украине, фирмой "Талан", добавил Мысягин.

В то же время некоторые комментаторы на его странице в Facebook удивились цвету представленной обуви. "Это армейские ботинки, к которым много требований, в том числе и по маскировочному цвету. Недаром же армия ходит в "пикселях" или прочих "дубках". А тут – желтые армейские ботинки... Незаметные, ага", – написал Андрей Козачек.

Пограничники и нацгвардейцы уже нынешней зимой носят улучшенную зимнюю обувь – но еще предварительную версию тех, которая поступит в Вооруженные силы Украины, отмечает портал Минобороны "АрмияInform".

По данным портала, разработка и тестирование улучшенных зимних берцев началась несколько лет назад, после сбора отзывов военнослужащих после использования ботинок в различных условиях и температурах.