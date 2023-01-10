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Донецкий судья пришел за помощью, но вернул ее со словами: "Моя семья такое не ест". Все закончилось скандалом и вызовом полиции

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Судье, по словам волонтера, не понравилась гуманитарная помощь
Судье, по словам волонтера, не понравилась гуманитарная помощь
Фото: Maryna Piankova / Facebook

В Киевской области разразился скандал из-за гуманитарной помощи. Мужчина и женщина остались недовольны ее составом и вызвали полицию, оказалось, что муж судья. Об этом написала и.о. главы благотворительного фонда "Посох" Марина Пьянкова в Facebook 7 января.

По словам Пьянковой, мужчина пришел в благотворительный фонд как временно перемещенное лицо, чтобы получить набор гуманитарной помощи. В наборе были продукты, подгузники, детское питание. 

"Через два часа возвращается с супругой (есть фото). Возвращает нам эти свертки со словами "моя семья и дети такое не едят". Для понимания – состав набора: мука – 2 кг, сахар – 1 кг, манка – 1 кг, рис – 1 кг, гречка – 1 кг, спагетти из твердых сортов, шпроты, сардина, горошек, кукуруза, томатная паста, масло, дрожжи, паштет, свинина, тушенка домашняя, детское питание. Оба возмущены составом продуктового набора, по их словам, они не на это рассчитывали", – рассказала Пьянкова.

Она написала, что женщина возмущалась и кричала, а затем вызвала полицию по причине того, что на ее справке ВПЛ что-то написали, чем, по ее мнению, испортили документ. После приезда полиции выяснилось, что за помощью пришел судья Донецкого окружного административного суда Голошивец Иван Александрович. Пьянкова утверждает, что судья имеет зарплату более 150 тыс. грн в месяц и множество государственных льгот. По ее словам, в настоящее время кандидатура судьи находится на рассмотрении нравственного совета как кандидата в члены Высшего совета правосудия. Пьянкова отметила, что написала жалобу в этический совет судебной власти.

Пост набрал более 75 тыс. перепостов. 

https://www.facebook.com/mpyankova1/posts/pfbid02Q3vNo35ib3zGB4hghvmar2y9JnyhAEYgptzW1EUKyQ4BUK8sqsEyJnL66uHH58Vbl

При этом другие пользователи соцсетей высказали мнение, что не все в изначальном посте может быть правдой. Так, волонтер и журналистка Юлия Белинская заявила, что для того, чтобы кого-то очернить, достаточно написать "придуманный пост".

"Хоть кто-то поинтересовался, работает ли вообще и дама в благотворительной организации? Хоть кто-то пытался проверить информацию? И хоть кто-то извинится?" – написала она.

Белинская запостила скриншот комментария Светланы Закревской, возглавляющей неправительственную организацию Alliance for civil rights, которая написала, что пост волонтера "направлен на подрыв репутации конкретного человека". Такие выводы, по ее словам, она вместе с другими коллегами сделала после расследования в "группе противодействия фейкам".

"Сам автор является юристом, и лицо, о котором идет речь, также юрист. То есть наличие конфликта интересов", – заявила она. Закревская указала, что фото в изначальном посте, кроме одного с закрашенным лицом, взяты из интернета.

https://www.facebook.com/yuliya.byelinska/posts/pfbid0NkZr8RDPSmpfdhhfnZpQBJMrPSSsovWKiKxjExn7Vud6iaWeNNQNTAXTj34v4BfHl

Проект Prosud, направленный на контроль деятельности судов, обнародовал дополнительную информацию о судье Иване Голошивце. По информации ресурса, до 2013 года он работал в СБУ Донецкой области в подразделениях, боровшихся с коррупцией.

За три года (с 2018-го по 2021 год) судья заработал более 3,3 млн грн. Единственной задекларированной недвижимостью в собственности судьи 2014 года была квартира в Донецке, но она исчезла из декларации за 2020 год. При этом доходы от продажи квартиры судья не декларировал. Также в декларации судьи есть служебная квартира в Славянске, хотя он и его семья сейчас проживают под Киевом. В настоящее время Иван Голошивец принимает участие в конкурсе на должность члена Высшего совета правосудия

Также указывается, что жена судьи ведет свой бизнес в соцсетях – гадания на картах таро и привороты, в частности на богатство и "ген изобилия". Часовая онлайн-консультация стоит 4 тыс. грн, говорится в сообщении. При этом ее доходы в декларации судьи не указаны, отмечает Prosud. Есть доходы жены только за 2019 год – 50 тыс. грн, все остальные ее доходы, указанные в декларации, – это помощь для переселенцев и на рождение ребенка, отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/ProsudInfo/posts/pfbid02ejm2fr1osVgeBN19nv8Lz35KyP6iXxPYYYDPUM2KiHNuYz1sfaguhzqWCSM6hf9Gl

Теги: волонтер, гуманитарная помощь, скандал, судья
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