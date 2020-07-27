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Эпидемиолог: В лечебных учреждениях Украины не работает приточно-вытяжная вентиляция – это массовое нарушение, на которое все закрывают глаза

В Украине не разрабатываются системные мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

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Александрин: Я категорически против тактики уходить на карантин
Александрин: Я категорически против тактики уходить на карантин
Фото: negic.ua

Лечебные и образовательные учреждения в Украине не готовы к сезону ОРВИ, заявил к комментарии изданию "ГОРДОН" кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

"В нашей стране как не было, так и нет системных мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе передающихся воздушно-капельным путем, и COVID-19. Мы вообще не готовы к осени. Это очень настораживает. Как только начнется снижение температуры, у нас появятся грипп, аденовирус, риновирус, парагрипп, другие ОРВИ и станет больше коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что с 1 сентября откроются школы и детсады, но если будет превышение уровней заболеваемости, их будут закрывать. Это не государственная позиция", – подчеркнул доктор.

Он отметил, что в медицинских учреждениях Украины не работают системы вентиляции, но проверяющие органы не обращают на это внимание.  

"Нужно работать на предотвращение инфицирования и внедрять программы инфекционной безопасности, создавать условия, при которых будет увеличиваться сопротивляемость организма различным инфекционным агентам. Очень простые правила: следить за температурным режимом и влажностью воздуха. Нужно, чтобы в помещениях была механическая вентиляция с притоком свежего воздуха. Но смотрите, по закону у нас лечебные учреждения не имеют права работать без механической приточно-вытяжной вентиляции. А у нас, наверное, нет ни одного государственного лечебного учреждения, где такая вентиляция работает во всех помещениях, и, может, наберется полпроцента учреждений, где есть локальная система. Следовательно, у нас массовое нарушение закона, но на это все закрывают глаза. Более того, контролирующие органы проверяют и выдают бумагу, что все хорошо", – заявил Александрин.

Он считает, что сам по себе карантин не решит проблему распространения инфекции.

"За весну и лето нужно было отработать стратегические объекты, в том числе лечебные учреждения, детсады и школы. Но ничего не сделано. До сих пор не выданы официальные рекомендации со стороны министерств здравоохранения и образования. А уже 1 августа на носу. Если мы не займемся инфекционной безопасностью сейчас, нас ждет провал осенью. Я категорически против тактики уходить на карантин – это не решение", – отметил собеседник.

Он рассказал, что в странах ЕС и Америки начали менять подходы к образованию и оказанию медицинской помощи. 

"В США, например, уже строго прописаны критерии, по которым школа имеет право работать. Они увеличивают количество педагогов, сокращают количество учеников в классе, раздвигают парты, устанавливают механическую вентиляцию, следят за микроклиматом в классе. В Германии за последние два месяца подготовлено 7 тыс. медицинских сотрудников, чтобы они умели делать интубацию, подключать пациентов к аппаратам ИВЛ, умели оказывать помощь тяжелым больным с COVID-19. Это подход, где государство работает системно. А у нас мы такого не видим", – рассказал Александрин.

По его словам, количество людей, переболевших коронавирусом, будет увеличиваться.

"Изначально Всемирная организация здравоохранения говорила, как только 45–60% населения встретятся с SARS-CoV-2, выработается коллективный иммунитет, и COVID-19 перейдет в разряд сезонных заболеваний. Но мы получили новые сведения, которые говорят, что коллективного иммунитета, на который мы все рассчитывали, к сожалению, не будет. Ряд исследований показали, что антитела пропадают через три-четыре месяца после болезни. Следовательно, человек может болеть коронавирусом несколько раз. И сегодня по всему миру отмечается нарастание числа заболевших. По данным ВОЗ, с COVID-19 столкнулось не более 5% населения земного шара, поэтому число заболевших будет возрастать", – пояснил эксперт.

27 июля ВОЗ сообщила, что из-за усиления пандемии COVID-19 на этой неделе будет созван чрезвычайный комитет организации, чтобы "пересмотреть пандемию COVID-19 и дать соответствующие рекомендации". 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

На 27 июля в мире зарегистрировано 16 млн случаев заболевания и более 640 тыс. смертей.

В Украине коронавирусом заболело 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели. Максимальное количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (7690), Львовской (8952) и Ровенской (5701) областях.

Теги: США, Германия, Украина, медицина, образование, грипп, эпидемия, ВОЗ, больница, карантин, школы, безопасность, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, Андрей Александрин
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