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Епифаний: Из украинских архиереев Филарета не поддержал ни один

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Епифаний: Мы 30 лет шли к тому, чтобы объединиться и получить томос об автокефалии. А сейчас мы это все получили. И отказаться ради чего?
Епифаний: Мы 30 лет шли к тому, чтобы объединиться и получить томос об автокефалии. А сейчас мы это все получили. И отказаться – ради чего?
Фото: Православна Церква України / Facebook

Почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, который выступил с инициативой признать недействительным объединительный собор 2018 года, не поддержал ни один украинский архиерей. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 6 января, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"У него есть свое видение будущего развития украинской церкви. Абсолютное большинство – практически 100% архиереев – решили, что принятое на объединительном соборе решение мы воплощаем в жизнь. Из собственно украинских архиереев его не поддержал ни один. Поддержали лишь двое архиереев, которые находятся на территории Российской Федерации, а со временем присоединился один, который находится на территории Молдовы. Мы как единственная уже признанная автокефальная церковь вместе движемся вперед, мы не хотим оглядываться назад. А почетный патриарх Филарет решил противодействовать этому, вернуть все, как было до 15 декабря 2018 года. Но это воплотить невозможно", – подчеркнул Епифаний.

По его словам, вопрос получения ПЦУ статуса патриархата будет рассматриваться после окончательного объединения украинского православия.

"Мы 30 лет шли к тому, чтобы объединиться и получить томос об автокефалии. А сейчас мы это все получили. И отказаться – ради чего?.. Это выглядит абсурдно. Поэтому сейчас все видят, что успеха у почетного патриарха не будет, поддержки нет, нет запроса в украинском обществе относительно так называемого восстановления Киевского патриархата. Мы говорили, что вопрос статуса патриархата – это вопрос будущего. Когда мы объединим украинское православие, мы непременно достигнем этого. И поэтому у него нет поддержки, он пытается и дальше имитировать восстановление Киевского патриархата, но это не имеет реального значения. Он – архиерей на покое, который не имеет права совершать определенные действия, но он находится в составе ПЦУ", – пояснил митрополит.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

ПЦУ признали Вселенский и Александрийский патриархаты, Греческая и Кипрская поместные православные церкви.

Вскоре между новосозданной церковью и Филаретом, который до собора возглавлял УПЦ КП, произошел публичный конфликт. Филарет утверждает, что до создания ПЦУ была договоренность: Епифаний будет представляет церковь в мире, а внутренними делами церкви будет заниматься Филарет, но эта договоренность якобы была нарушена. После этого Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ.

Верховный Суд отказал Филарету в признании недействительным поместного собора, на котором образовали ПЦУ.

Теги: Украина, УПЦ КП, церковь, патриарх Филарет, автокефалия, томос, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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