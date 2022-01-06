Епифаний: Из украинских архиереев Филарета не поддержал ни один

Епифаний: Мы 30 лет шли к тому, чтобы объединиться и получить томос об автокефалии. А сейчас мы это все получили. И отказаться – ради чего? Фото: Православна Церква України / Facebook

"У него есть свое видение будущего развития украинской церкви. Абсолютное большинство – практически 100% архиереев – решили, что принятое на объединительном соборе решение мы воплощаем в жизнь. Из собственно украинских архиереев его не поддержал ни один. Поддержали лишь двое архиереев, которые находятся на территории Российской Федерации, а со временем присоединился один, который находится на территории Молдовы. Мы как единственная уже признанная автокефальная церковь вместе движемся вперед, мы не хотим оглядываться назад. А почетный патриарх Филарет решил противодействовать этому, вернуть все, как было до 15 декабря 2018 года. Но это воплотить невозможно", – подчеркнул Епифаний.

По его словам, вопрос получения ПЦУ статуса патриархата будет рассматриваться после окончательного объединения украинского православия.

"Мы 30 лет шли к тому, чтобы объединиться и получить томос об автокефалии. А сейчас мы это все получили. И отказаться – ради чего?.. Это выглядит абсурдно. Поэтому сейчас все видят, что успеха у почетного патриарха не будет, поддержки нет, нет запроса в украинском обществе относительно так называемого восстановления Киевского патриархата. Мы говорили, что вопрос статуса патриархата – это вопрос будущего. Когда мы объединим украинское православие, мы непременно достигнем этого. И поэтому у него нет поддержки, он пытается и дальше имитировать восстановление Киевского патриархата, но это не имеет реального значения. Он – архиерей на покое, который не имеет права совершать определенные действия, но он находится в составе ПЦУ", – пояснил митрополит.