Епифаний опроверг политическое влияние на ПЦУ: Контролировать церковь никто не будет

Епифаний: Но ни одна партия или отдельный лидер не будут иметь в ПЦУ исключительной роли Фото: pomisna.info

По его словам, украинская церковь успешно освобождается от "русского мира" при поддержке власти и людей. А оппоненты этого процесса используют "фальшивые аргументы и другие грязные средства".

"Одним из таких средств является упорная попытка представить Православную церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всем обществом: мы не позволяли до сих пор и дальше не позволим делать этого", – сказал Епифаний.

Он поблагодарил за содействие развитию ПЦУ все политические силы, "независимо от того, представляют они в определенный период истории власть или оппозицию". Но ни одна партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь в Православной церкви Украины какой-либо исключительной или тем более контролирующей роли, подчеркнул митрополит.

Он отметил, что структура Московского патриархата в Украине развивалась именно по такой ошибочной модели, и такие политики, как бывшие народные депутаты Вадим Новинский и Виктор Медведчук, считали себя участниками "акционерного общества", решающими за спиной "наемных менеджеров в рясах" все ключевые вопросы.

Епифаний также осудил попытки дискредитировать ПЦУ, навязывая ей имидж церкви бывшего президента Украины Петра Порошенко, а Киевский патриархат – преподносить как церковь первого главы независимой Украины Леонида Кравчука.

"Ни один – подчеркиваю: ни один – из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений церкви. Тем более этого не имеют и не могут региональные кланы, которые с самого начала упорно пытались его добиться, но потерпели фиаско. Дорогие украинцы! Мы благодарны всем, кто в этот важный исторический момент поддерживает усилия Православной церкви Украины по деоккупации нашего духовного пространства. Как открытая церковь мы открыто говорим о вызовах и проблемах и надеемся, что общими усилиями сможем их преодолеть", – заявил предстоятель ПЦУ.