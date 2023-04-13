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Епифаний опроверг политическое влияние на ПЦУ: Контролировать церковь никто не будет

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Епифаний: Но ни одна партия или отдельный лидер не будут иметь в ПЦУ исключительной роли
Епифаний: Но ни одна партия или отдельный лидер не будут иметь в ПЦУ исключительной роли
Фото: pomisna.info

Украинская православная церковь не будет зависеть от политической борьбы в стране. Об этом говорится в обращении митрополита ПЦУ Епифания, опубликованном 13 апреля.

По его словам, украинская церковь успешно освобождается от "русского мира" при поддержке власти и людей. А оппоненты этого процесса используют "фальшивые аргументы и другие грязные средства".

"Одним из таких средств является упорная попытка представить Православную церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всем обществом: мы не позволяли до сих пор и дальше не позволим делать этого", – сказал Епифаний.

Он поблагодарил за содействие развитию ПЦУ все политические силы, "независимо от того, представляют они в определенный период истории власть или оппозицию". Но ни одна партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь в Православной церкви Украины какой-либо исключительной или тем более контролирующей роли, подчеркнул митрополит.

Он отметил, что структура Московского патриархата в Украине развивалась именно по такой ошибочной модели, и такие политики, как бывшие народные депутаты Вадим Новинский и Виктор Медведчук, считали себя участниками "акционерного общества", решающими за спиной "наемных менеджеров в рясах" все ключевые вопросы. 

Епифаний также осудил попытки дискредитировать ПЦУ, навязывая ей имидж церкви бывшего президента Украины Петра Порошенко, а Киевский патриархат – преподносить как церковь первого главы независимой Украины Леонида Кравчука.

"Ни один – подчеркиваю: ни один – из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений церкви. Тем более этого не имеют и не могут региональные кланы, которые с самого начала упорно пытались его добиться, но потерпели фиаско. Дорогие украинцы! Мы благодарны всем, кто в этот важный исторический момент поддерживает усилия Православной церкви Украины по деоккупации нашего духовного пространства. Как открытая церковь мы открыто говорим о вызовах и проблемах и надеемся, что общими усилиями сможем их преодолеть", – заявил предстоятель ПЦУ.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

УПЦ МП – часть Российской православной церкви, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

Теги: религия, УПЦ МП, православие, политика, митрополит Епифаний, ПЦУ, обращение
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