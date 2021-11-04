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Если высокая температура не сбивается в течение пяти дней, в 95% случаев легкие повреждены – пульмонолог

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Пульмонолог Александр Варункив считает, что пандемия коронавируса закончится, только когда изобретут лекарство от COVID
Пульмонолог Александр Варункив считает, что пандемия коронавируса закончится, только когда изобретут лекарство от COVID
Фото: medcentr.if

Если у пациента с коронавирусной инфекцией в течение пяти дней держится высокая температура, в 95% случаев его легкие повреждены. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 3 ноября, рассказал пульмонолог Центра легочных заболеваний, доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Ивано-Франковского национального медуниверситета Александр Варункив.

"Если у человека высокая температура в течение пяти дней, и она не сбивается, нужно обследовать легкие. В 95% таких случаев они повреждены. Если температура высокая, но сбивается и не растет, тогда надо следовать советам семейного врача и обращать внимание на повторное повышение температуры, увеличение частоты дыхания. Человек может чувствовать удушье – тогда нужно мерить сатурацию. Если сатурация ниже отметки 95, об этом следует сообщить семейному врачу", – отметил он.

Врач рассчитывает, что к концу года ученые изобретут лекарство от коронавируса.

"Сегодня мы лечим не болезнь, а ее последствия. А это – повреждение сосудов, легких, нервных волокон. Если мы начнем лечить причину COVID-19, если будет препарат, останавливающий активность вируса на начальной стадии, только тогда мы преодолеем недуг. В противном случае вирус будет дальше мутировать, а мы будем переходить из волны в волну", – отметил медик.

Варункив также призвал не заниматься самолечением и не верить фейкам о вреде вакцинации.

Контекст:

В Украине за сутки 3 ноября зафиксировано рекордное с начала пандемии число заболевших – 27 377. Всего в Украине подтверждено более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,6 млн.

Теги: Ивано-Франковск, Укринформ, лекарства, вакцинация, вирус, вакцина, коронавирус
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