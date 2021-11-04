Если высокая температура не сбивается в течение пяти дней, в 95% случаев легкие повреждены – пульмонолог

"Если у человека высокая температура в течение пяти дней, и она не сбивается, нужно обследовать легкие. В 95% таких случаев они повреждены. Если температура высокая, но сбивается и не растет, тогда надо следовать советам семейного врача и обращать внимание на повторное повышение температуры, увеличение частоты дыхания. Человек может чувствовать удушье – тогда нужно мерить сатурацию. Если сатурация ниже отметки 95, об этом следует сообщить семейному врачу", – отметил он.

Врач рассчитывает, что к концу года ученые изобретут лекарство от коронавируса.

"Сегодня мы лечим не болезнь, а ее последствия. А это – повреждение сосудов, легких, нервных волокон. Если мы начнем лечить причину COVID-19, если будет препарат, останавливающий активность вируса на начальной стадии, только тогда мы преодолеем недуг. В противном случае вирус будет дальше мутировать, а мы будем переходить из волны в волну", – отметил медик.

Варункив также призвал не заниматься самолечением и не верить фейкам о вреде вакцинации.