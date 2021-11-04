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Более 42% украинцев считают, что у власти нет возможности защитить население страны от COVID-19 – опрос

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В связи с распространением коронавируса украинские власти ввели в стране карантин
В связи с распространением коронавируса украинские власти ввели в стране карантин
Фото: ЕРА

42,4% украинцев считают, что у власти нет возможности защитить население страны от распространения COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

31,7% опрошенных склоняются к мысли, что возможности властей страны противостоять пандемии – ограничены.

В то же время 14,7% респондентов думают, что у власти есть все возможности для того, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

В связи с распространением коронавируса украинские власти ввели в стране карантин и несколько раз прибегали к полным локдаунам.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев.

Помимо этого, с 24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,6 млн.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Теги: Украина, соцопрос, Центр Разумкова, украинцы, инфекция, власть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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