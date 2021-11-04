Более 42% украинцев считают, что у власти нет возможности защитить население страны от COVID-19 – опрос

В связи с распространением коронавируса украинские власти ввели в стране карантин Фото: ЕРА

31,7% опрошенных склоняются к мысли, что возможности властей страны противостоять пандемии – ограничены.

В то же время 14,7% респондентов думают, что у власти есть все возможности для того, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.