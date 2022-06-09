Европейский конгресс по диагностике и лечению заболеваний поджелудочной железы впервые пройдет в Украине

Конгресс в связи с войной будет проходить в онлайн-формате, говорится в релизе.

"Это уникальное по своим масштабам событие, которое соберет около 2 тыс. специалистов со всего мира. Уже сейчас для участия в мероприятии зарегистрировались панкреатологи из 52 стран", – сообщили в пресс-службе.

Организаторы заявляют, что 22–25 июня Украина будет "не только европейским, но и мировым центром обсуждения новых прогрессивных идей и прорывов в области диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы, обмена знаниями и профессиональным опытом".

Обычно участие в конгрессе платное, но в этом году для украинских медиков сделали исключение, они могут зарегистрироваться на мероприятие бесплатно.

На конгрессе будут представлены исследования украинских медиков из Киева, Харькова, Одессы, Тернополя, Николаева, Черновцов.

"Звезды мировой панкреатологии, профессора из европейских стран, США, Японии, Австралии в этом году поделятся своими результатами исследований в области гастроэнтерологии, хирургии, эндоскопии, лучшими достижениями, которые дают возможность максимально эффективно помогать пациентам. Будут освещены базисные знания в области физиологии поджелудочной железы. Перед конгрессом будет проведен обучающий курс по роли кишечной микробиоты при патологии поджелудочной железы, печени, пищеварительного тракта (руководитель – профессор А.Э. Дорофеев). Участники конгресса получат официальный документ об участии и медицинском обучении", – говорится в анонсе.

В релизе подчеркивается, что такое мероприятие будет проведено в Украине впервые в ее истории – ранее Европейский клуб панкреатологов проводил конгрессы только в странах ЕС.