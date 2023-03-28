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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова отправил почти 5,5 тыс. продуктовых наборов в Покровск

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова отправил почти 5,5 тыс. продуктовых наборов в прифронтовой Покровск Донецкой области, их получат местные жители. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Фонда.

"В продуктовых наборах – мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и другие питательные продукты длительного хранения. С начала полномасштабной войны Фонд передал около 184 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, Покровск
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