Фонд Рината Ахметова отправил почти 5,5 тыс. продуктовых наборов в Покровск

"В продуктовых наборах – мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и другие питательные продукты длительного хранения. С начала полномасштабной войны Фонд передал около 184 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.



Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.